ISJ Timiș informează cu privire la incendiul produs la o anexă a școlii din Dudeștii Noi

Inspectoratul Școlar Județean Timiș informează că, la Școala Gimnazială Dudeștii Noi, în cursul zilei de 17 septembrie, a fost semnalat un început de incendiu la o anexă exterioară a clădirii în care se desfășurau cursuri, fără ca elevii și profesorii să fi fost răniți.

”Intervenția promptă a poliției locale, urmată de echipajele ISU și SAJ, precum și măsurile luate imediat de conducerile unității au asigurat evacuarea rapidă și în siguranță a celor două clase (35 de elevi) aflate în acel moment în clădire”, a transmis instituția.

Una dintre clădirile alocate școlii se află în reabilitare, având termen de finalizare data de 31.12.2025.

Drept urmare, pentru asigurarea continuității activității, 7 clase (110 elevi) sunt temporar relocate într-o clădire aparținând parohiei romano-catolice din comună, unde funcționează și conducerea și secretariatul unității într-un birou comun.

Potrivit inspectoratului școlar, situația în acest moment este următoarea: anexa afectată (o magazie situată la colțul clădirii) a fost izolată, sălile de clasă și birourile nefiind afectate structural; s-a dispus aerisirea tuturor spațiilor și verificarea tehnică a zonei; au fost începute reparațiile necesare la acoperișul corpului.

”Conform informării directorului, Primăria Dudeștii Noi a confirmat realizarea urgentă a reparațiilor, astfel încât începând de luni, 22 septembrie 2025, elevii să revină în condiții corespunzătoare în spațiile utilizate”.

De asemenea, Consiliul de administrație al unității a decis, pentru zilele rămase până la finalizarea intervențiilor, organizarea temporară a cursurilor în trei schimburi, pentru a evita aglomerarea și a menține siguranța elevilor.

Cursurile celorlalte clase ale școlii s-au desfășurat normal.

În total, unitatea școlară are 23 de clase și 429 antepreșcolari, preșcolari și elevi, cu program organizat în două schimburi (al doilea schimb – 7 clase/110 elevi).

”ISJ Timiș rămâne în legătură permanentă cu conducerea școlii și autoritatea locală, pentru a monitoriza implementarea măsurilor tehnice și pentru a sprijini unitatea în organizarea activităților până la finalizarea reparațiilor și a proiectului de reabilitare.

Mulțumim echipajelor Poliției, ISU și Ambulanței pentru intervenția rapidă, conducerii școlii și cadrelor didactice pentru gestionarea responsabilă a situației și comunității pentru înțelegere și cooperare”, se mai menționează în comunicatul de presă.

