Sistemul Coca-Cola aniversează 30 de ani de producție la Timișoara printr-o investiție de cinci milioane de lei într-un parc fotovoltaic.

Fabrica Coca-Cola din Timișoara împlinește 30 de ani de activitate și marchează această aniversare printr-o investiție strategică în sustenabilitate: primul parc fotovoltaic din rețeaua Sistemului Coca-Cola din România, în valoare de 5 milioane de lei.

Povestea fabricii din Timișoara a început în 1993, când primele sticle de Coca-Cola au fost distribuite pe piața locală.

Entuziasmul și rezultatele extraordinare ale echipei au determinat compania să construiască aici o unitate de îmbuteliere modernă, inaugurată oficial în 1995.

De atunci, fabrica a devenit un adevărat reper de excelență tehnologică, investițiile continue transformând-o într-un hub strategic pentru grupul Coca-Cola HBC.

Astăzi, unitatea produce anual aproximativ 284 milioane de litri de băuturi și exportă către 15 țări, beneficiind de procese complet automatizate și tehnologii digitale de ultimă generație.

„Această fabrică este un exemplu de reziliență, inovație și spirit de echipă. De trei decenii, Timișoara demonstrează că pasiunea și profesionalismul oamenilor săi pot susține o creștere continuă și sustenabilă”, a declarat Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

Investiție în sustenabilitate

Cheltuiala strategică în parcul fotovoltaic se ridică la 5 milioane de lei, dintre care aproximativ 1,5 milioane de lei, adică 47% din costurile eligibile pentru construcție, echipamente și panouri, au fost acoperiți printr-un grant obținut prin Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Noua instalație va asigura aproximativ 20% din necesarul anual de electricitate al fabricii și va reduce emisiile de CO₂ cu aproape 1.200 de tone pe an, demonstrând că dezvoltarea economică și grija pentru mediu pot merge mână în mână.

„Această investiție este o dovadă clară a angajamentului nostru pentru un viitor mai verde și pentru atingerea obiectivului Coca-Cola HBC de a reduce la zero net emisiile pe întregul lanț de valoare, până în 2040. Parcul fotovoltaic din Timișoara este o soluție sustenabilă care ne permite să producem local, mai responsabil”, adaugă Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

Angajament local și puternic impact economic

Prezent de 34 de ani pe piața românească, Sistemul Coca-Cola, format din companiile Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România, continuă să aibă un impact semnificativ asupra economiei naționale. Numai în 2024, Sistemul Coca-Cola a generat 911 milioane de euro valoare adăugată, echivalentul a 0,26% din PIB, din care 502 milioane de euro reprezintă contribuția lanțului de valoare la bugetul de stat.

„Pentru fiecare euro cheltuit pe produsele noastre, 64 de cenți rămân în economia națională prin salarii, taxe și investiții. Coca-Cola este un brand global, dar un business profund local – producând băuturile noastre în cele trei fabrici din Timisoara, Ploiesti si Poiana Negrii”, a subliniat Mark Docherty, General Manager Coca-Cola România.

Această abordare merge mână în mână cu impactul economic pe care Sistemul Coca-Cola îl are la nivel național. Conform Studiului de Impact Socio-Economic pentru 2024, achizițiile de bunuri și servicii de pe piața românească au depășit 216 milioane de euro, iar 86% dintre furnizori parteneri sunt locali. Activitatea companiei susține 20.700 de locuri de muncă directe și indirecte, dintre care 1.560 sunt angajați ai Sistemului Coca-Cola România, fiecare job direct sprijinind încă 12 pe lanțul valoric.

Rezultatele reconfirmă angajamentul Sistemului Coca-Cola față de comunitățile în care activează, continuând să investească constant în dezvoltare sustenabilă, în oameni, în contribuții la bugetul de stat, totul cu impact real în consolidarea economiei locale. Prin această investiție în energie regenerabilă și prin programele continue dedicate economiei circulare, compania arată că performanța economică și responsabilitatea față de mediu pot merge mână în mână, iar fabrica din Timișoara devine nu doar un centru de producție de referință pentru regiune, ci și un exemplu concret de cum inovația, sustenabilitatea și angajamentul față de România pot modela viitorul industriei băuturilor.

