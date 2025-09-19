Elevii Liceului „Ion Vidu” din Timișoara vor reprezenta România pe marile scene ale muzicii clasice europene

Județul Timiș va fi reprezentat pe unele dintre cele mai prestigioase scene ale muzicii clasice din Europa. Elevii Liceului de Artă „Ion Vidu” din Timișoara vor concerta la finalul lunii septembrie, alături de Orchestra de tineret MOYSA a Filarmonicii din Salonic.

Tinerii muzicieni vor participa la două concerte de anvergură: pe 28 septembrie 2025, la Megaro Mousikis (Thessaloniki Concert Hall), și pe 30 septembrie 2025, la Palatul Esterházy din Austria, în celebra Haydn Concert Hall.

Proiectul reunește peste 80 de instrumentiști din Grecia, România și alte țări europene și este dirijat de maestrul Panagiotis Diamantis.

România este reprezentată de o echipă formată din elevi ai Liceului „Ion Vidu” și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara, coordonați de prof. dr. Dorgo Mădălina.

Programul muzical promite seri spectaculoase, care vor combina tradiția grecească cu patrimoniul simfonic european.

Inițiativa, susținută de Visit Timiș, cu sprijinul Consiliul Județean Timiș, nu doar că reafirmă rolul județului nostru de ambasador cultural al României, ci și oferă tinerilor interpreți o experiență care le poate deschide noi perspective profesionale.