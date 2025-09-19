Peste 274.000 de beneficiari primesc sprijin pentru facturile de energie din iulie și august

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, vineri, că a finalizat verificarea primelor cereri pentru tichetele de energie și a efectuat plata pentru 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei.

„Ne ținem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie și august. Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”,a scris ministrul Muncii, Florin Manole, vineri, într-o postare pe Facebook.

Beneficiarii vor putea utiliza aceste sume pentru plata facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025, începând din 23 septembrie. Tichetele au fost emise în urma verificării cererilor validate automat prin aplicația informatică EPIDS. Procesul continuă până pe 27 septembrie.

ANPIS precizează că stabilirea eligibilității pentru cererile înregistrate pentru lunile iulie și august 2025 este un proces în derulare, cu termen limită 27 septembrie 2025. După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Ministerul Muncii atrage atenția că tichetele de energie nu trebuie prezentate la achitarea facturilor în oficiile poștale, nu sunt transmisibile și pot fi folosite doar pentru locul de consum pentru care au fost acordate, potrivit Mediafax.