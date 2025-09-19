Bărbat prins în cablurile de înaltă tensiune, salvat de pompieri

Pompierii cărășeni au fost solicitați să intervină, vineri, 19 septembrie, în municipiul Caransebeș, pentru degajarea unei persoane electrocutate, prinsă în firele de înaltă tensiune.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și reprezentanți ai distribuitorului de energie electrică.

Victima, de sex masculin, a fost coborâtă în siguranță de către echipajele de intervenție și predată echipajului medical SAJ. Aceasta era conștientă și prezenta arsuri de gradul II și III pe suprafața corpului.