Opera Națională Română din Timișoara deschide noua stagiune cu spectacolul extraordinar ‘Carmen’

Opera Națională Română din Timișoara (ONRT) deschide noua stagiune cu spectacolul extraordinar ‘Carmen’ de Georges Bizet, care revine pe scena lirică astăzi și mâine, de la ora 18:00.

Sub bagheta dirijorală a lui Szabolcs Hermann, în regia lui Silviu Purcărete și cu scenografia semnată de Dragoș Buhagiar, spectacolul se anunță unul de succes.

Invitată specială va fi mezzosoprana Ramona Zaharia, de la Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf, cunoscută pe unele dintre cele mai renumite scene ale lumii, printre care Metropolitan Opera, Royal Opera House Covent Garden, Deutsche Oper Berlin, Opera din Letonia, Teatro Regio di Parma, Teatro Valli Reggio Emilia.

Considerată una dintre cele mai iubite opere din lume, ‘Carmen’ fascinează prin pasiune, dramatism și muzica inconfundabilă a lui Bizet.

Înaintea reprezentației de astăzi, de la ora 17:00, mezzosoprana se va întâlni cu publicul în Foaierul Operei din Timișoara.

Din distribuție fac parte: Bogdan Zahariea, Șerban Vasile, Darius Gruiță (debut), Cristian Bălășescu, Gelu Dobrea, Mihail Dogotari (debut), Narcisa Brumar, Cristina Vlaicu, Gabriela Toader, Olga Sfetcu (debut) și Alexandru Pântea. Își mai dau concursul corul, orchestra și ansamblul de balet ale Operei Naționale Române Timișoara.

Mâine, de la ora 18:00, Opera iese în sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara cu o ‘Serenadă la Muzeu’, în program fiind cuprins un recital de arii și duete din creația compozitorilor Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Georges Bizet, Gaetano Donizetti.

Sursa foto: Opera Națională Română din Timișoara