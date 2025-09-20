Peste 200 de pachete de țigări netimbrate au fost confiscate de jandarmii timișeni

Un tânăr de 28 de ani a fost depistat, vineri seara, de jandarmi în timp ce vindea țigări netimbrate direct din portbagajul mașinii, în zona Pieței Agroalimentare „Iosefin” din Timișoara.

Jandarmii au confiscat cele 243 de pachete de țigări, de diferite mărci și fără timbru fiscal, ce urmau să fie comercializate în zona pieţei, iar tânărul s-a ales cu o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 de lei și cu marfa confiscată.

Produsele au fost ridicate și urmează să fie predate către organele abilitate în vederea continuării cercetărilor, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș.