Tânărul din Timișoara, care a spart 16 mașini într-o singură noapte, era vecin cu păgubiții. Ce spun aceștia

Incident grav într-un cartier din Timişoara. Pe timpul nopţii, cineva a spart toate autoturismele din parcare, nu mai puţin de 16, şi a furat tot ce i-a căzut în mână: de la umbrele la sisteme de navigaţie.

Poliţiştii au găsit repede şi autorul. Este, culmea, vecin cu păgubiţii, conform observatornews.ro.

Alarma s-a dat în zorii zilei pe bulevardul Dâmbovița din Timişoara. Locatarii unui bloc s-au trezit cu maşinile lăsate în parcare distruse.

Păgubit:​ S-au spart toate maşinile din parcare, 16 maşini, fiecare aşteptăm să vedem după ce ia Poliţia amprente ce pagube avem. Am înţeles că se ştie cine e, un locatar de aici.

Păgubit: Navigaţia din maşină, până şi trusa aia medicală de urgenţă.

Păgubit: Nimeni, nimic. Inclusiv vecini care stau în partea asta n-au auzit nimic toată noaptea.

Păgubit: Aşa, la prima vedere, casetofonul văd că lipseşte, iar de aici umbreluţa, toporişca.

În unele cazuri, hoţul nu a furat nimic, a spart doar geamurile sau lunetele maşinilor.

Păgubit: M-am uitat, am două maşini, iniţial am crezut că mi-a luat casetofonul, aparent nu, dar am pagubă, am geamul spart la amândouă.

Păgubit: Cu două nopţi înainte mi-au dispărut numerele. Pentru care am făcut reclamaţie, bineînţeles, şi nu mă aşteptam la următoarea surpriză.

Poliţiştii l-au prins repede pe atacator, poate şi pentru că şi-a pierdut cheia de la casă în una dintre maşinile sparte.

Locatarii au mai avut însă o surpriză: hoţul era chiar vecinul lor.

Păgubit: Şi-a lăsat şi cheia la noi în maşina. Cheia de la casă, de la apartamentul lui, a fost uitată la noi în maşină.

Autorul a fost ridicat de poliţişti şi dus la secţie, pentru audieri.

Aurora Voicilă, IPJ Timiș: Au fost sustrase din autoturisme diferite bunuri, cum ar fi casetofoane, materiale electrice și articole de îmbrăcăminte. Polițiștii au reușit identificarea unui tânăr, de 26 de ani, bănuit de comiterea faptelor. La domiciliul acestuia au fost descoperite bunurile sustrase.

Tânărul are 26 de ani şi este cunoscut cu afecţiuni psihice. Vecinii spun că era internat la psihiatrie, dar ar fi fugit din spital. Acum, s-a ales cu dosar penal.