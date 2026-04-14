Stoican, antrenor la Farul

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Stoican, antrenor la Farul

Stoican, antrenor la Farul

Flavius Stoican este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, în locul lui Ianis Zicu, a anunțat clubul dobrogean pe site-ul oficial, citat de Agerpres. În vârstă de 49 de ani, Stoican a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița, în liga secundă.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, el a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României și a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo București, Șahtior Donețk și Metalist Harkov.

Ca jucător a fost campion al României cu Dinamo București (2004) și dublu campion al Ucrainei cu Șahtior Donețk (2005 și 2006). Ianis Zicu și-a anunțat demisia după meciul pierdut de Farul, la Sibiu, 0-1 cu AFC Hermannstadt.

„După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în primele 34 de etape din sezonul 2025-2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal”, se arată într-un comunicat al clubului de la malul Mării Negre.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *