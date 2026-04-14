Stoican, antrenor la Farul

Flavius Stoican este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, în locul lui Ianis Zicu, a anunțat clubul dobrogean pe site-ul oficial, citat de Agerpres. În vârstă de 49 de ani, Stoican a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița, în liga secundă.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, el a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României și a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo București, Șahtior Donețk și Metalist Harkov.

Ca jucător a fost campion al României cu Dinamo București (2004) și dublu campion al Ucrainei cu Șahtior Donețk (2005 și 2006). Ianis Zicu și-a anunțat demisia după meciul pierdut de Farul, la Sibiu, 0-1 cu AFC Hermannstadt.

„După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în primele 34 de etape din sezonul 2025-2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal”, se arată într-un comunicat al clubului de la malul Mării Negre.