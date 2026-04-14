Cupa României la handbal masculin se decernează la Timișoara. Turneul Final 4, sâmbătă și duminică, la Sala „Constantin Jude”

Cupa României la handbal masculin se decernează la Timișoara. Turneul Final 4 se joacă sâmbătă și duminică, la Sala „Constantin Jude”.

Sâmbătă, 18 aprilie: ora 14.30 – SCM Politehnica Timișoara – Steaua, ora 17.30 – Minaur Baia Mare – Dinamo.

Duminică, 19 aprilie: ora 14.30 – finala mică, ora 17.30 – finala mare.

Biletele pot fi cumpărate de pe platforma Eventim, la prețul de 45 de lei/ziua de competiție. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reducere de 50%.

„Semifinala cu Steaua este meciul sezonului pentru noi. Îl jucăm acasă și sper ca suporterii să vină în număr mare, sala să fie plină. Avem nevoie de ajutorul lor. Poate vine și galeria și atunci cu siguranță o să facem un meci mult mai bun. Steaua este o echipă de ligă a doua, dar a făcut o surpriză mare în sferturi, când a învins Vasluiul detașat. Vom pregăti meciul foarte bine”, a declarat Cristian Fenici, căpitanul SCM Politehnica Timișoara.

De-a lungul istoriei, Timișoara a jucat cinci finale de Cupa României, dintre care a câștigat două:

1983: Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara 29-23

1986: Politehnica Timișoara – Dinamo București 23-20

1988: Dinamo București – Politehnica Timișoara 24-20 și 16-19 (dublă manșă)

2018: HC Dobrogea Sud Constanța – Politehnica Timișoara 23-21

2019: SCM Politehnica Timișoara – Steaua București 31-27

Din generația câștigătoare în 2019 fac parte și acum, din grupul alb-violet, Cristian Fenici, Marius Sadoveac, Andrei Păiuș, Răzvan Trif, Filip Marjanovic (jucători), Horvath Atilla (care era antrenor secund), Alexandru Vuin și Alexandru Szabo (din staff-ul administrativ).