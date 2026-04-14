Andrei Irimia și Marius Manole, dublă lansare de album la Timișoara

Cinema Timiș va găzdui vineri, 17 aprilie, la ora 19, un eveniment cultural remarcabil. Pianistul și compozitorul Andrei Irimia lansează, într-un moment artistic de referință, două albume complementare: albumul „Lumini și Umbre”, realizat în colaborare cu actorul Marius Manole, și materialul discografic internațional „Lights & Shadows”.

Albumul „Lumini și Umbre” se poziționează la intersecția dintre muzică și poezie, materializând artistic dialogul dintre cei doi artiști și marcând, totodată, debutul turneului național cu același nume. Albumul creat alături de Marius Manole cuprinde opt piese originale, structurate ca o suită de stări ce explorează tensiunea dintre fragilitate și forță, tăcere și expresie, umbrele interioare și nevoia de lumină. Muzica minimalistă și intens emoțională a lui Andrei Irimia se împletește cu vocea marcantă și confesivă a lui Marius Manole, care dă viață textelor poetice cu o sinceritate ce caută adevărul dincolo de artificiu.

„Am vrut să creăm o punte între cele două lumi, cea a sunetului și cea a cuvântului. Să vorbim despre umbrele din care se nasc lumina și adevărul personal, ” mărturisește Andrei Irimia.

„Pentru mine, acest album e despre curajul de a privi în tine însuți și de a transforma durerea în artă. Fiecare text e o fărâmă de adevăr spusă la timpul potrivit,” punctează Marius Manole. Nucleul artistic este amplificat de intervențiile violonistului Răzvan Păun și ale violoncelistului Thibault Solórzano, într-un spectacol ce îmbină muzica, dramaturgia minimalistă și un design de lumini semnat de Daniel Mancaș. Împreună, toate aceste elemente construiesc o atmosferă imersivă, un spațiu de dialog cu sinele.

Accesul în sală se face la ora 18,30.