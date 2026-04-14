Meta creează o clonă digitală a lui Mark Zuckerberg

Se pare că proprietarul Facebook și Instagram lucrează la o versiune digitală a lui Mark Zuckerberg, bazată pe inteligență artificială, care poate răspunde la toate întrebările.

Clona lui Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al Meta, bazată pe inteligență artificială, este antrenată în ceea ce privește manierele și tonul său, precum și declarațiile publice și gândurile sale despre strategia companiei, potrivit The Guardian.

Rațiunea din spatele proiectului, potrivit Financial Times, este că angajații s-ar putea simți mai conectați cu una dintre cele mai puternice persoane din Silicon Valley.

Șeful Meta are un istoric de creare și experimentare cu versiuni digitalizate ale sale.

În 2022, Zuckerberg și-a distribuit propriul avatar în cadrul autoproclamatului său metavers, care a fost criticat public pentru calitatea grafică, determinându-l să posteze ulterior o versiune îmbunătățită.

Cu toate acestea, Meta și-a redus viziunea pentru metavers, în care reprezentanții digitali ai oamenilor, sau avatarele, pot interacționa cu alți oameni virtuali.

Compania a dezvoltat în schimb personaje 3D generate de inteligență artificială, care pot interacționa cu oamenii în conversațiile de zi cu zi. Recent, a început să se concentreze pe construirea unui personaj bazat pe Mark Zuckerberg.

Experimentul Zuckerberg ar putea fi reprodus de influenceri

Directorul executiv în vârstă de 41 de ani, a cărui avere este estimată la peste 220 de miliarde de dolari, ar participa la procesul de antrenament al inteligenței artificiale animate.

O persoană familiarizată cu proiectul a declarat pentru FT că personajul bazat pe inteligență artificială va fi dezvoltat folosind imagini și vocea lui Zuckerberg. Meta consideră că experimentul Zuckerberg ar putea fi reprodus de influenceri și creatori, o parte a economiei digitale care se luptă cu noțiunea de avatare digitale .

Synthesia, un startup britanic de 4 miliarde de dolari care produce avatare video realiste, a declarat că ideea ca un director executiv al unei companii să utilizeze inteligența artificială pentru a-și spori prezența internă nu mai este science fiction, potrivit Mediafax.