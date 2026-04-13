Două case cuprinse de flăcări (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Pompierii Detașamentului Deva au intervenit, luni după-amiază, în localitatea Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, unde două case au fost cuprinse de flăcări.

Pentru misiune au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara mecanică, o autospecială de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURD și 17 cadre militare.

În sprijinul pompierilor a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, salvatorii au constatat faptul că incendiul se manifesta violent, la două locuințe și o anexă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cu posibilitatea extinderii focului la casele aflate în imediata apropiere.

De îndată, a fost constituit un dispozitiv de stingere perimetral și s-a reușit localizarea incendiului în limitele găsite, precum și protejarea celorlalte construcții.

Echipajele au acționat în continuare până la lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative înregistrate în urma evenimentului.

O femeie a fost asistată medical întrucât a suferit un atac de panică.

Sursa imagini: ISU Hunedoara

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *