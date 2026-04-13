Două case cuprinse de flăcări (video)

Pompierii Detașamentului Deva au intervenit, luni după-amiază, în localitatea Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, unde două case au fost cuprinse de flăcări.

Pentru misiune au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara mecanică, o autospecială de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURD și 17 cadre militare.

În sprijinul pompierilor a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, salvatorii au constatat faptul că incendiul se manifesta violent, la două locuințe și o anexă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cu posibilitatea extinderii focului la casele aflate în imediata apropiere.

De îndată, a fost constituit un dispozitiv de stingere perimetral și s-a reușit localizarea incendiului în limitele găsite, precum și protejarea celorlalte construcții.

Echipajele au acționat în continuare până la lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative înregistrate în urma evenimentului.

O femeie a fost asistată medical întrucât a suferit un atac de panică.

