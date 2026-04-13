Trei elevi din Timișoara, primii în țară la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane

Trei elevi din Timișoara, participanți la etapa finală a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, s-au clasat pe primul loc la disciplinele la care au susținut concursul.

Astfel, premiul I a fost acordat atât echipei formată din elevii Sophia Stoiță și Ștefan Cenade (coordonați de prof. Laura Hațegan), de la Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” din Timișoara, la disciplina Educație socială, cât și elevei Doina Cujbă, de la Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara (prof. coordonator Cristina Dimache), la disciplina Logică, argumentare și comunicare.

Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane s-a desfășurat la Iași, în perioada 6-9 aprilie, lotul județului Timiș fiind reprezentat de 11 elevi, însoțiți de prof. Ionuț Mateș.