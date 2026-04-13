Șoferul mașinii izbite de tren la Peciu Nou a murit. Avea 71 de ani. Ce au stabilit polițiștii

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Luni, 13 aprilie, un bărbat de 71 de ani, a condus un autoturism pe DJ593 dinspre localitatea Parța înspre localitatea Peciu Nou, iar la trecerea de nivel cu cale ferată a fost izbit violent de un tren.

În urma impactului, a rezultat decesul conducătorului auto.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 10, iar la locul evenimentului s-au deplasat, de la Detașamentul 2 Pompieri Timișoara, o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, precum și o ambulanță SAJ cu medic.

Au fost implicate automotorul R 11112 (sensul de mers dinspre Cruceni spre Timișoara-Nord) și un autoturismul lovit.

Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat. Bărbatul a fost extras de către pompieri în stare de inconștiență și predat unui echipaj medical. În autoturism era și un câine…

În tren se aflau aproximativ 30 de persoane, care nu au necesitat îngrijiri medicale, a transmis ISU Timiș.

Sursa foto: IPJ Timiș

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *