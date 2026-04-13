Baschetbaliștii alb-violeți, la ultimul meci pe teren propriu, în sezonul regular

Baschetbaliștii alb-violeți joacă ultimul meci pe teren propriu, în sezonul regular al Ligii Naționale. SCM Politehnica Timișoara este gazdă pentru FC Argeș, miercuri, 15 aprilie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude.

„Leii” au nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale de calificare în play-off. În clasament, Argeșul este pe locul al patrulea, cu 42 de puncte, în vreme ce echipa timișoreană se află pe poziția a șaptea, în fruntea unui grup de trei formații cu câte 40 de puncte, din care mai fac parte CSU Sibiu și CS Vâlcea 1924.

„Este un meci foarte important în perspectiva calificării în play-off. În tur, am făcut o partidă bună la Pitești, dar de atunci FC Argeș a schimbat antrenorul și câțiva jucători. Va fi un meci diferit, important și pentru ei, care încearcă să prindă o clasare cât mai bună înaintea fazei eliminatorii. Pentru noi, însă, jocul este vital. Îi invit pe suporteri la sală, ca să ne susțină. Hai Timișoara!” – Adam Mirkovic, extremă – SCM Politehnica Timișoara.

În tur, la Pitești, la 29 decembrie 2025, gruparea din Trivale s-a impus cu 88-86, după ce bănățenii au câștigat primul sfert cu 32-21.

SCM Politehnica Timișoara va juca în această săptămână și meciul din ultima etapă a sezonului regular. Alb-violeții vor înfrunta Rapid, la București, sâmbătă, de la ora 20:00.

