Donald Trump a publicat o imagine realizată cu IA în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos

Președintele american Donald Trump a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos. Imaginea a devenit virală și a atras numeroase comentarii.

Donald Trump a distribuit imaginea pe propria rețea de socializare Truth Social. Aceasta a devenit virală în scurt timp atrăgând numeroase comentarii.

În imaginea realizată cu IA apare Trump la căpătâiul unui bolnav pe care îl vindecă. Trump este înconjurat de oameni și poartă o robă albă și o pelerină roșie. Imaginea este însoțită de mii de comentarii unii declarându-se de acord cu președintele, alții criticându-l.

Imaginea a apărut la puțin după ce Donald Trump l-a atacat dur pe Papa Leon. Tot pe Truth Social, Trump a scris despre Leon că este „slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic pentru politica externă”, potrivit Mediafax.