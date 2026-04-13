Nouă distincții pentru elevii din Timiș la Olimpiada Națională de Geografie

Publicat în de Gianina Ianăş
Lotul format din zece elevi care au reprezentat județul Timiș la etapa finală a Olimpiadei Naționale de Geografie, ce a avut loc la Hunedoara, în perioada 5 – 10 aprilie, s-a întors acasă cu nouă distincții:
Mențiune:

– Alexandra Pașcalău (clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ”G. Moisil” Timișoara, profesori Octavian Roșu și Adina Boeru)

– Luca Almarichi (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara, prof. Adina Boeru)

– Patrik Frânculescu (clasa a XII-a, Colegiul Național ”C.D.Loga” Timișoara, prof. Cosmin Ancuța)

Premiul Special al Societății de Geografie din România:

– Alessia Argeșeanu (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara, prof. Adina Boeru)

– Karina Dume Fitor (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara, prof. Liliana Nemțoc)

CITEȘTE ȘI: Dominic Fritz: Ungaria este Europa

– Robert Velcean (clasa a VIII-a, Colegiul Național ”C. D. Loga” Timișoara, prof. Liliana Bunoiu)

– Bogdan Mateșescu – Pașcalău (clasa a IX-a, Colegiul Național ”C. D. Loga” Timișoara, prof. Liliana Bunoiu Liliana și Cosmin Ancuța)

– Elias Nicolas Bahnaru (clasa a XI-a, Colegiul Național ”C. D. Loga” Timișoara, prof. Cosmin Ancuța)

– Luca Sbârcea (clasa a XII-a, Colegiul Național ”C. D. Loga” Timișoara, prof. Cosmin Ancuța)

În plus, elevul Bogdan Mateșescu-Pașcalău s-a calificat la Olimpiada Internațională de Geografie.

