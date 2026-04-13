STPT: Modificări temporare în circulația vaporașelor

În perioada 14 aprilie – 17 aprilie, ca urmare lucrărilor de reabilitare desfășurate la Podul Iuliu Maniu (Podul Muncii), circulația vaporașelor va fi temporar modificată.

Astfel, în acest interval, navele de pasageri vor circula pe traseul Mihai Viteazul (Uzina de Apă) – Ștefan cel Mare (strada Dragalina), tur-retur, transmite Societatea de Transport Public Timișoara (STPT).

Pe durata lucrărilor, stațiile vaporetto Constantin Brâncoveanu și Ardealul vor fi suspendate.