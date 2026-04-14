Elevii se întorc în bănci pentru ultimul interval de învățare din acest an școlar

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Miercuri, 15 aprilie, beneficiarii primar ai educației revin în clase după vacanța de Paști, pentru ultimul interval de învățare din acest an școlar.

Elevii din anii terminali vor încheia cursurile mai repede: clasa a VIII-a, în 12 iunie, iar clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, în 5 iunie.

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

CITEȘTE ȘI: Trei elevi din Timișoara, primii în țară la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și cele din învățământul profesional, anul școlar se încheie în 26 iunie, în timp ce pentru ceilalți elevi, cu excepțiile menționate mai sus, în 19 iunie.

Anul școlar următor debutează pe 7 septembrie 2026.

