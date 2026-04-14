Vreme mai caldă și precipitații reduse. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pentru perioada 13.04.2026 – 11.05.2026 temperaturi peste normal în prima parte a intervalului urmate de o revenire treptată la valori apropiate de media perioadei, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, deficitare.

Prognoza 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice vor fi apropiate de normal. În schimb, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Prognoza 20.04.2026 – 27.04.2026

Valorile termice vor reveni, în general, la mediile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice în cea mai mare parte a țării.

Prognoza 27.04.2026 – 04.05.2026

Meteorologii estimează o ușoară creștere a temperaturilor peste media normală, mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sud, est și centru, dar apropiate de normal în restul teritoriului.

Prognoza 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale la nivelul întregii țări, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, conforme cu media perioadei respective.