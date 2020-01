Scumpirea cărnii de porc din cauza pestei africane sună tot mai fals. Află părerea unui specialist timișean

În loc de acţiuni eficiente pentru stoparea pestei porcine africane (PPA), autorităţile române reuşesc mai degrabă, prin modul în care prezintă situaţia, să ridice o minge la fileu pentru importatorii şi procesatorii de carne de porc. Aceştia nu numai că şi-au sporit considerabil câştigul în perioada sărbătorilor de iarnă, când preţul cărnii de porc a explodat pe fondul cererii crescute, dar ameninţă în continuare cu noi scumpiri.

Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, de pildă, atrage atenţia că în acest an carnea de porc se va scumpi în continuare, ba chiar masiv, „din cauza cerinţei mari de pe piaţă în primul rând din partea Chinei, care a condus la creşterea preţului la materie primă şi atunci suntem obligaţi să importăm foarte mult. Importăm foarte mult pentru că nu am ştiut să stăpânim la timp explozia de pestă porcină din România. Fiind şi un popor sărac, cu venituri mici, mulţi se vor îndrepta spre carnea de pasăre, dar urmând o cerinţă mai mare pentru carnea de pasăre va creşte probabil un pic preţul şi acolo, fiindcă ăsta este jocul pieţei”. Colac peste pupăză, în acest an va creşte şi acciza pentru benzină şi motorină şi, ca de obicei, preţurile alimentelor de larg consum vor urca şi din acest motiv.

„Avem de-a face cu un element artificial”

Oricum, a devenit obsesivă invocarea PPA pentru scumpirile repetate ale cărnii de porc şi iată că reprezentanţii industriei alimentare continuă să joace această carte, una câştigătoare pentru afacerile proprii.

Avem de-a face, aşadar, cu un element artificial sau cu unul real care distorsionează piaţa unui produs foarte popular pentru consumatorul român? Nicolae Oprea, secretarul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Timiş, este de părere că jocul este mai mult decât dubios. „Aproape că nu trece o zi în care importatorii şi procesatorii de carne de porc să nu ameninţe cu noi creşteri de preţuri la carnea şi produsele din carne de porc. Mai mult, de fiecare dată se invocă pesta porcină africană şi de câte ori se descoperă un mistreţ infestat cu acest virus sau o gospodărie izolată undeva la munte, având porci bolnavi, apar noi ameninţări privitoare la scumpirea cărnii. Nu este normal, dar la acest joc contribuie şi autorităţile, care dramatizează situaţia. De exemplu, dacă într-un judeţ e depistat doar un mic focar, pe hartă întregul judeţ e colorat cu roşu!”, susţine Oprea. El mai deplânge şi un ordin dat de fostul ministru al agriculturii, Petre Daea, care restrânge la cel mult cinci porci efectivul care poate fi ţinut în gospodăria ţărănească, pentru un număr mai mare fiind obligatorie înregistrarea crescătorului ca operator economic. „Şi acest ordin al lui Daea a contribuit în mod clar la înrăutăţirea situaţiei de pe piaţa cărnii”, mai punctează Oprea.

Cât de dramatică e, însă, evoluţia pestei porcine africane în ţara noastră? De la prima semnalare a prezenţei virusului PPA în România, acum doi ani şi jumătate, au fost eliminaţi 576.847 de porci afectaţi de boală şi au fost diagnosticate 2.670 de cazuri la mistreţi. În total, au fost lichidate 2.336 de focare. De menţionat este că dintre focarele respective, doar trei au fost semnalate, respectiv neutralizate în judeţul Timiş. Până în momentul de faţă, au fost despăgubiţi 14.800 de proprietari, iar valoarea totală a plăţilor a fost de aproximativ 403,374 milioane de lei. Din vara anului trecut, însă, frecvenţa cu care sunt depistate noi focare a scăzut mult, comparativ cu evoluţia anterioară a bolii care, trebuie precizat, nu afectează oamenii, dar generează, iată, un efect economic negativ, ba chiar şi social, inclusiv prin scumpirea cărnii de porc probabil nejustificată prin legile normale ale pieţei, dar motivată, chipurile, de prezenţa PPA în România.