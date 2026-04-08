Rețea proprie de canalizare, într-un sat din apropierea Timișoarei.

Satul timișean Albina, din componența comunei periurbane Moșnița Nouă, va fi înzestrat cu o rețea proprie de canalizare, grație unei investiții accesate prin programul guvernamental de investiții Anghel Saligny.

Valoarea totală a investiției, care include și amenajarea gospodăriei de apă din satul Moșnița Veche, se ridică la 13,9 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 737 de mii reprezintă cofinanțarea de la bugetul comunal.

Pentru rețeaua de canalizare nou-înființată s-au alocat aproape cinci milioane de lei, iar pentru realizarea celor 227 de racorduri individuale, încă 5,2 milioane.