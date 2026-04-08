IBM pierde definitiv procesul cu o angajată concediată pe nedrept. Curtea de Apel Timișoara respinge apelul gigantului IT și confirmă: procedura disciplinară a fost un simulacru

O programatoare cu aproape un deceniu de experiență în cadrul IBM România a câștigat definitiv procesul prin care a contestat desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Curtea de Apel Timișoara a respins apelul formulat de IBM România S.R.L. la data de 1 aprilie 2026, menținând integral Sentința civilă nr. 771/05.11.2025 a Tribunalului Caraș-Severin. Hotărârea este irevocabilă.

IBM — International Business Machines — este una dintre cele mai mari corporații de tehnologie din lume: venituri globale de 67,5 miliarde de dolari în 2025, peste 264.000 de angajați pe toate continentele, o capitalizare bursieră de aproximativ 229 de miliarde de dolari și dividende plătite neîntrerupt din 1916. În România, subsidiara locală a gigantului american a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1,27 miliarde de lei, un profit net de 102,8 milioane de lei și peste 3.300 de angajați — ceea ce o plasează printre cei mai mari angajatori IT din țară. Cu toate acestea, în fața legii române, dimensiunea nu a contat.

Soluția instanței confirmă ceea ce apărarea salariatului a susținut încă de la prima zi: procedura cercetării disciplinare prealabile a fost desfășurată cu încălcarea flagrantă a garanțiilor legale instituite de art. 251 din Codul muncii. Angajatorul nu a făcut dovada convocării efective a salariatei, iar termenul acordat pentru pregătirea apărării a fost — în cuvintele instanței — insuficient și iluzoriu.

Contextul: concediere după 10 ani fără reproșuri

Andrada-Mariana Condrache a fost angajata IBM România din noiembrie 2015, ocupând funcția de programator (cod COR 251202). Timp de aproape un deceniu, nu a primit nicio sancțiune disciplinară. În martie 2025, angajatorul a emis Decizia nr. 1239/03.03.2025 prin care a dispus cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege — desfacerea disciplinară a contractului de muncă —, invocând un mozaic de presupuse abateri, majoritatea petrecute cu mult mai mult de șase luni anterior emiterii deciziei.

Contestatoarea a susținut în mod constant că adevăratele motive ale concedierii sunt legate de tensiunile apărute după căsătoria sa din 2024 și de anticiparea unui posibil concediu de maternitate, context în care angajatorul ar fi început o campanie de presiuni menite să o determine să demisioneze.

Ce a reținut instanța

Tribunalul Caraș-Severin, prin completul specializat de conflicte de muncă, a identificat vicii fundamentale ale procedurii disciplinare, fiecare suficient prin sine pentru a atrage nulitatea absolută a deciziei:

Lipsa comunicării efective a convocării. A doua convocare la cercetarea disciplinară a fost transmisă prin executor judecătoresc la 19 februarie 2025, ora 15:00, dar nu a fost înmânată personal salariatei. Executorul a afișat o simplă înștiințare pe ușa apartamentului. Instanța a reținut că această procedură nu echivalează cu o comunicare efectivă, iar angajatorul nu a produs nicio dovadă clară că salariata a luat efectiv cunoștință de convocare înainte de data cercetării. Încălcarea dreptului la apărare prin termenul insuficient. Chiar presupunând că e-mailul transmis de președinta comisiei de cercetare disciplinară la ora 15:45, în aceeași zi de 19 februarie, ar fi ajuns la destinatar, intervalul de aproximativ 42 de ore — incluzând noapte și necesitatea deplasării la Timișoara — nu oferea un termen rezonabil pentru consultarea unui avocat, studierea documentației și pregătirea unei apărări efective față de zece capete de acuzare distincte. Sarcina probei — neîndeplinită de angajator. În temeiul art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului. IBM nu a reușit să demonstreze îndeplinirea condiției primordiale a legalității sancțiunii: convocarea în scris a salariatei în condiții care să-i permită exercitarea reală a dreptului la apărare.

Reținând nulitatea absolută a procedurii, instanța nu a mai analizat nici prescripția termenului de 6 luni prevăzut de art. 252 alin. (1) din Codul muncii, nici temeinicia faptelor imputate — ambele aspecte invocate suplimentar de apărare și care, în sine, constituiau motive autonome de anulare.

Soluția definitivă

Tribunalul a admis contestația și a dispus: anularea Deciziei nr. 1239/03.03.2025; reintegrarea salariatei pe funcția de programator; obligarea IBM România la plata tuturor drepturilor salariale indexate, majorate și reactualizate de la data concedierii până la reintegrarea efectivă; cheltuieli de judecată în cuantum de 11.900 lei. Curtea de Apel Timișoara a menținut integral această soluție, respingând apelul IBM.

Declarație din partea echipei de apărare

Av. Natalia Șerban, membru al echipei Casei de Avocatură Alexandru Mușătoiu din Timișoara și avocat pledant în acest litigiu, a declarat:

„Acest dosar a confirmat un principiu pe care îl aplicăm în fiecare cauză: în dreptul muncii, forma nu este un simplu formalism — este garanția că puterea angajatorului nu devine arbitrară. IBM este o corporație cu venituri de 67,5 miliarde de dolari, cu peste 264.000 de angajați în toată lumea și cu o capitalizare bursieră de 229 de miliarde de dolari. Numai în România, IBM are peste 3.300 de angajați și o cifră de afaceri de 1,27 miliarde de lei. Și totuși, în fața legii, dimensiunea nu conferă imunitate. Instanțele române au aplicat legea cu aceeași rigoare cu care ar fi făcut-o față de orice alt angajator — și asta demonstrează maturitatea sistemului nostru judiciar. Rezultatul nu a fost o surpriză pentru noi; a fost consecința firească a unei apărări construite sistematic, pe fundamente solide de drept substanțial și procedural.”

De ce contează acest caz

Decizia definitivă a Curții de Apel Timișoara transmite un semnal important pentru piața muncii din România, în special pentru sectorul IT, unde regimul de telemuncă și structurile corporatiste multinaționale creează adesea un dezechilibru semnificativ între angajator și salariat:

Cercetarea disciplinară nu este o formalitate. Convocarea salariatului trebuie să fie reală, efectivă și să acorde un termen rezonabil pentru pregătirea apărării. Un e-mail transmis vineri după-amiaza pentru o cercetare programată luni dimineața nu respectă acest standard.

Dimensiunea angajatorului nu conferă imunitate. O corporație cu venituri anuale de 67,5 miliarde de dolari răspunde în fața instanței române exact ca orice alt angajator. Sarcina probei revine întotdeauna celui care a dispus sancțiunea, indiferent de numărul de avocați sau de cifra de afaceri.

Acumularea de fapte prescrise nu salvează o decizie nelegală. Practica de a aduna reproșuri vechi de ani de zile pentru a construi aparența gravității nu poate suplini lipsa respectării termenelor legale și a procedurii de convocare.

Într-o democrație adevărată, legea nu se negociază. Nu se pliază după cifra de afaceri a părților și nu se îmblânzește în fața siglelor corporațiilor globale. Dreptul muncii există tocmai pentru că relația dintre angajator și salariat nu este, prin natura ei, una între egali — iar rolul instanței este să restabilească acest echilibru de fiecare dată când el este rupt.

Articolul 41 din Constituția României garantează dreptul la muncă și la protecție socială. Articolul 24 al Cartei Sociale Europene consacră dreptul lucrătorului la protecție în caz de concediere. Convenția nr. 158 a Organizației Internaționale a Muncii stabilește că nicio concediere nu poate interveni fără un motiv valabil și fără respectarea dreptului la apărare. Aceste texte nu sunt declarații de intenție — sunt norme vii, pe care instanțele române le aplică și le vor aplica.

Când un salariat contestă o decizie nelegală și câștigă, nu câștigă doar el. Câștigă încrederea fiecărui om că drepturile sale nu sunt condiționate de puterea economică a celui care i le încalcă. Câștigă statul de drept însuși.