Timișoara, dincolo de politică. Vizita lui Nicușor Dan la Centrul de Mari Arși pune reflectorul pe singurul lucru care contează – sănătatea (foto)

Într-o zi încărcată simbolic – 7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății – președintele României a venit la Timișoara nu pentru declarații politice, ci pentru un proiect strategic, adică pentru Centrul de Mari Arși. Un semnal rar de normalitate într-un climat dominat de conflict.

În timp ce scena politică locală și națională rămâne fragmentată, vizita lui Nicușor Dan la Timișoara a ocolit deliberat discursul politicianist. Fără mesaje pentru USR, fără capital electoral pentru administrația locală. În schimb, o oprire calculată într-un punct critic al sistemului medical românesc, Centrul de Mari Arși din hub-ul medical Spitalul Județean Timișoara, condus de managerul Dorel Săndesc. Un gest care spune, indirect, mai mult decât orice declarație politică.

Vizita din 7 aprilie 2026, sincronizată cu Ziua Mondială a Sănătății, a fost construită pe o logică rar întâlnită în România, mai exact evaluarea unui proiect concret, aproape finalizat, nu exploatarea unui context politic. Președintele Nicușor Dan a venit la Timișoara pentru a vedea la fața locului cel mai avansat centru de tratament al marilor arși din țară – un proiect care, în sfârșit, mută discuția din zona promisiunilor în cea a livrabilelor.

Mesajul său a fost calibrat, fără exces retoric, dar cu o direcție clară. „E important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România”, a declarat președintele Dan.

Într-un spațiu public dominat de criză permanentă, formularea funcționează ca o repoziționare, pentru că nu neagă disfuncționalitățile, dar nici nu ignoră progresele.

”De Ziua Sănătății, un gând de recunoștință pentru tot sistemul medical, medici, asistenți, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol important în societatea noastră. Mulțumim pentru tot ce fac, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii pe care i-au făcut, măcar de ziua asta. În al doilea rând, este important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România.

Pentru că suntem sub un bombardament informațional: totul e o tragedie, nimic nu merge în țara asta. Nu! Bineînțeles că sunt lucruri care nu merg și le-am spus și le vom spune de multe ori, dar sunt și lucruri care se întâmplă. Noi, ca societate, dacă vrem să fim maturi, dacă vrem să construim, dacă vrem să progresăm, trebuie să privim cu echilibru ce e bun și ce e rău în societatea noastră. Faptul că, în trei ani, s-a construit acest spital, care răspunde unei necesități, este un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l subliniem.”, a declarat, la Timișoara, președintele României.

Dincolo de discursul prezidențial, vizita a adus în prim-plan și o asumare politică locală, exprimată explicit de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a plasat proiectul într-o cronologie clară.

„În urmă cu mai puțin de trei ani, alături de Alexandru Rogobete, Alexandru Rafila și Dorel Săndesc, am fost pentru prima dată în șantierul Centrului de Mari Arși din Timișoara. Era o fază incipientă și vorbeam atunci despre cum se va dezvolta acest proiect”, a transmis Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Diferența între acel moment și prezent este, în acest caz, cuantificabilă. „Azi, de Ziua Mondială a Sănătății, am vizitat același loc împreună cu Președintele României, Nicușor Dan, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, iar stadiul de progres este impresionant: spitalul este gata în proporție de 95%, iar peste doar câteva luni va fi pus în slujba pacienților”, a mai adăugat Simonis.

Această trecere de la „șantier” la „aproape operațional” este, de fapt, esența întregii vizite. Un proiect care nu mai poate fi contestat la nivel declarativ, pentru că există fizic, măsurabil.

Din punct de vedere tehnic, centrul depășește statutul unui simplu compartiment specializat și intră în categoria infrastructurii medicale strategice.

„Nu vorbim doar despre un Centru de Mari Arși, ci de un hub medical cu o unitate de primiri urgențe cu 58 de paturi, o secție ATI cu 27 de paturi, 6 pentru mari arși, 6 pentru arși intermediari și post-critici, 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, dar și un bloc operator cu 25 de săli de operație”, a mai declarat președintele CJ Timiș.

Această descriere nu este doar o listă tehnică. Este, în realitate, un indicator al unei schimbări de paradigmă, în care România începe să construiască infrastructură completă, integrată, nu doar secții improvizate în spitale vechi.

Iar afirmația finală a lui Simonis fixează poziția proiectului în peisajul național: „Centrul de Mari Arși de la Timișoara este cel mai avansat proiect de acest gen din România”.

În acest context, vizita lui Nicușor Dan capătă o semnificație mai largă decât simpla bifare a unui obiectiv pe agendă. Absența oricărui mesaj politic explicit – fie de susținere, fie de delimitare – nu este întâmplătoare.

Este, mai degrabă, o alegere strategică, prin scoaterea unui proiect critic din logica de conflict.

Într-un oraș în care fiecare investiție publică este rapid absorbită într-o dispută – fie ea administrativă, ideologică sau electorală – Centrul de Mari Arși rămâne unul dintre puținele exemple în care consensul tacit funcționează.

Nu pentru că nu există interese politice în jurul lui. Ci pentru că miza este prea mare pentru a fi redusă la ele.

În fața unui sistem medical care a eșuat ani la rând în gestionarea cazurilor critice, un proiect finalizat contează mai mult decât orice poziționare politică.

Iar vizita de la Timișoara nu a fost despre cine câștigă capital electoral. A fost despre faptul că, în sfârșit, există ceva concret de arătat. Un centru pilot, primul de acest tip din România, după o lipsă ce durează de peste 30 de ani, un spital specializat în salvarea vieților celor aflați în stare critică din cauza arsurilor de diverse tipuri.

Adică ceea ce a lipsit până acum din sistemul medical românesc, cu speranța că și celelalte centre de mari arși din țară vor deveni realitate într-un timp cât mai scurt. De altfel, aceasta este și una dintre prioritățile ministrului reformator al Sănătății, Alexandru Rogobete.