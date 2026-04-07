A murit Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa. Avea 80 de ani.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu”, anunță SUUB.

„Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori li jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, este mesajul SUUB.

Mircea Lucescu este considerat unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

Acesta se afla internat internat în stare critică la ATI, după agravarea stării de sănătate. Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, a avut o carieră care s-a întins pe mai multe decenii și a inclus performanțe extraordinare, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945, în București. A început fotbalul la juniorii clubului Dinamo București, unde avea să își construiască întreaga carieră de jucător. La Dinamo a evoluat ca atacant și a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei în anii ’60 și ’70.

A câștigat mai multe titluri de campion al României și a participat în competițiile europene cu echipa bucureșteană. Pentru echipa națională a României a disputat peste 70 de meciuri și a marcat mai multe goluri. A participat la Campionatul Mondial din 1970 din Mexic, unul dintre cele mai importante turnee din istoria selecționatei României.

După retragerea din activitatea de jucător, Lucescu a început cariera de antrenor la finalul anilor ’70. A preluat echipa națională a României la o vârstă relativ tânără pentru un selecționer și a condus reprezentativa între 1981 și 1986. În această perioadă, România s-a calificat la Campionatul European din 1984. Ulterior a antrenat mai multe cluburi din România, printre care Dinamo București și Corvinul Hunedoara, unde a contribuit la dezvoltarea unor jucători importanți ai fotbalului românesc.

În anii ’90, Mircea Lucescu și-a început cariera internațională, antrenând în mai multe campionate puternice din Europa. A pregătit echipe din Italia, precum Pisa, Brescia și Inter Milano. Deși perioada din Serie A a fost dificilă, experiența acumulată l-a ajutat să își consolideze reputația de antrenor tactician. Ulterior a antrenat în Turcia, unde a obținut unele dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale.

În Turcia, Lucescu a pregătit echipe precum Galatasaray și Beșiktaș. Cu Galatasaray a câștigat Supercupa Europei în anul 2000, trofeu obținut după o victorie împotriva echipei Real Madrid. Ulterior, cu Beșiktaș, a câștigat titlul de campion al Turciei în sezonul 2002–2003, consolidându-și reputația de antrenor capabil să construiască echipe competitive.

Cea mai importantă perioadă a carierei sale a fost la clubul ucrainean Șahtior Donețk, unde a antrenat între 2004 și 2016. Sub conducerea lui Mircea Lucescu, clubul a devenit una dintre cele mai puternice echipe din Europa de Est. Șahtior a câștigat numeroase titluri de campion în Ucraina, precum și mai multe Cupe și Supercupe. Cel mai important succes a venit în 2009, când echipa a câștigat Cupa UEFA, învingând în finală formația germană Werder Bremen. Trofeul a reprezentat una dintre cele mai mari performanțe obținute de un antrenor român în competițiile europene de club.

După plecarea de la Șahtior, Lucescu a continuat să antreneze în campionate importante. A pregătit echipe precum Zenit Sankt Petersburg și Dynamo Kiev, rămânând activ la cel mai înalt nivel al fotbalului european. Experiența și longevitatea sa în antrenorat l-au transformat într-una dintre figurile respectate ale fotbalului internațional. Pe lângă trofeele câștigate, Mircea Lucescu este considerat unul dintre antrenorii care au contribuit la modernizarea stilului de joc în Europa de Est. A promovat numeroși jucători și a avut un rol important în dezvoltarea unor generații de fotbaliști.

În perioada recentă, Mircea Lucescu a revenit în atenția fotbalului românesc prin implicarea sa în proiectele echipei naționale. După o carieră îndelungată în fotbalul internațional, tehnicianul a fost de acord din nou cu conducerea reprezentativei României, într-un moment în care federația căuta experiență și stabilitate la nivelul băncii tehnice. Lucescu a adus în jurul echipei naționale experiența acumulată în peste patru decenii de antrenorat și a susținut în repetate rânduri nevoia de reconstrucție și de dezvoltare a jucătorilor tineri. Implicarea sa a fost văzută ca o încercare de a consolida proiectul sportiv al României și de a readuce echipa națională într-o poziție competitivă în fotbalul european și mondial.

Prin rezultatele obținute și prin durata carierei sale, Mircea Lucescu rămâne una dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc.

(sursa: Mediafax)