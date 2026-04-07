Președintele României, în vizită la UVT.

Aflat în vizită la Timișoara, președintele Nicușor Dan a răspuns invitației adresată de rectorul Marilen Pirtea, de a vizita Universitatea de Vest.

„Am avut onoarea de a-l invita pe președintele Nicușor Dan să viziteze Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul programului pe care l-a avut astăzi în Timișoara.

Președintele a primit cu deschidere și interes invitația și a vizitat tabăra de pregătire a lotului național de robotică, format din cele mai bune opt echipe din țară, organizată la UVT pentru pregătirea viitoarei participări la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge”.

Curiozitatea a fost mare, din partea tuturor celor prezenți, elevi, profesori, mentori și arbitri, dar și din partea oficialilor care au format delegația prezentă astăzi în universitate, la evenimentul „Let’s Bootcamp to the Worlds”.

I-am prezentat președintelui specificul acestui eveniment formator, în cadrul căruia România își pregătește viitorii campioni, înainte de plecarea acestora în Houston, SUA.

Aici, la Universitatea de Vest din Timișoara, elevii din cele opt echipe și mentorii lor au la dispoziție întreaga capacitate de organizare, logistică și de suport tehnic a UVT, dar și resursele de mentorat și îndrumare competițională. UVT susține pregătirea acestor tineri de elită ai roboticii românești, care ne vor reprezenta la mondialele din SUA.

Au fost multe, multe încurajări și felicitări, transmise tuturor membrilor lotului național de robotică, care suntem siguri că ne vor reprezenta cu succes la mondialele din SUA”, a afirmat rectorul UVT.