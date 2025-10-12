Reșița și Țara Hațegului, finaliste la City Nation Place Awards 2025

Două branduri dezvoltate de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV) și GMP CommUnity au fost desemnate finaliste la City Nation Place Awards (UK), cea mai prestigioasă competiție internațională dedicată brandingului de locuri!

Brandul „Reșița – Flacără și Oxigen”, dezvoltat pentru comunitatea din Reșița într-un amplu proces de transformare urbană, este finalist la categoria Place Brand of the Year – considerată cea mai puternică și râvnită secțiune a competiției. Brandul „Țara Hațegului – Istorii vii“, creat pentru zona Țării Hațegului și Asociația de Turism Retezat – Țara Hațegului, a fost nominalizat la categoria Best Use of Design. City Nation Place Awards este cea mai importantă competiție globală dedicată brandingului și promovării orașelor, regiunilor și țărilor. Câștigătorii City Nation Place Awards 2025 vor fi anunțați pe 6 noiembrie, la Londra, scrie caon.ro.

„Reșița: Flacără și Oxigen” – un brand pentru un oraș în renaștere

Municipiul Reșița, cu o puternică tradiție industrială, își redefinește identitatea prin brandul „Reșița: Flacără și Oxigen”, rezultat al unui proces strategic coordonat de Institutul pentru Orașe Vizionare, în colaborare cu autoritățile locale și reprezentanți ai comunității. Identitatea vizuală a fost realizată de GMP CommUnity. Noul brand îmbină simbolic doi piloni centrali: flacăra, care reflectă moștenirea industrială și spiritul comunitar și oxigenul, care exprimă sustenabilitatea, conectarea cu natura și orientarea spre viitor. Brandul „Reșița – Flacără și Oxigen” a fost lansat oficial odată cu inaugurarea tramvaiului electric, cel mai mare proiect urban din ultimele trei decenii.

Ioan Popa, primarul municipiului Reșița: „Reșița a fost definită de industrie, dar viitorul ei este despre oameni. Reșița. Oraș Oxigen marchează trecerea de la un oraș construit pentru industrie la un oraș creat pentru comunitate. Vom continua să investim în proiecte care regenerează spațiile urbane și îmbunătățesc calitatea vieții.“

Flacără – moștenirea trecutului, spiritul comunității: regenerarea urbană a fostei hale Minda, transformată într-un spațiu multifuncțional pentru comunitate și artiști; reconversia clădirilor industriale în centre culturale și spații de socializare (Centrul expozițional, Școala Pittner, Vilele UCMR, Blocul Fetelor, Galeria de artă stradală), proiectul de reconversie a funicularului și crearea unei legături urbane între Govândari și Centrul Civic.

Oxigen – sustenabilitate și tehnologie: modernizarea transportului public și reabilitarea liniei ferate Reșița–Timișoara; construirea unui parc fotovoltaic de 8,5 MW și extinderea infrastructurii verzi, a pistelor pentru biciclete și a zonelor pietonale.