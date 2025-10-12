Investiție de 48 de milioane de lei pentru regenerarea urbană a unei localități timișene

La Lugoj, cel de-al doilea municipiu al județului Timiș, a fost dat startul unei investiții în regenerarea urbană, investiție a cărei valoare totală se cifrează în jurul a 48 de milioane de lei și care este posibilă grație accesării unei finanțări Programul Operațional Regional, gestionat de ADR Vest.

Concret este vorba de reabilitarea principalelor patru parcuri din municipiu, situate în cartierele din proximitatea râului Timiș: Parcul Ștrand, Parcul Prefecturii, Parcul George Enescu și, respectiv, Parcul Cornet.

Investiția include, de asemenea, amenajarea și modernizarea malurilor râului Timiș, între Podul de Fier (aflat în prezent în plin proces de reabilitare) și pasarela pietonală de la Insula Cotu Mic.

Contractul de începere a lucrărilor pentru acest proiect a fost semnat zilele trecute de primarul Călin Dobra, iar lucrările propriu-zise – care vor fi executate de firma câștigătoare a licitației, Superconstruct SRL – se vor întinde pe durata a 28 de luni.

Recent, administrația municipală lugojeană a mai inițiat un proiect de regenerare urbană, vizând de această dată tronsonul 2 al arterei Al. Mocioni (Strada Gării), principala arteră culturală a urbei, precum și cartierul Drăgan. Proiectul tehnic a fost deja realizat, iar edilii țintesc obținerea unei finanțări de 26 de milioane de lei prin același program.

Sursa foto: Municipiul Lugoj / Facebook