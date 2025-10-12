Debutul sezonului rece aduce primele incendii la locuințe. Recomandările pompierilor din Timiș

De la începutul lunii octombrie, pompierii militari timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 10 incendii izbucnite la locuințe, majoritatea cauzate de coșuri de fum deteriorate sau necurățate corespunzător.

În urma acestor incendii au fost afectate acoperișurile locuințelor producând în unele cazuri, pagube semnificative.

În alte două situații, incendiile s-au produs în anexele gospodărești.

Pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece, recomandăm cetățenilor să manifeste prudență maximă la utilizarea sobelor sau a altor surse de încălzire, să evite suprasolicitarea instalațiilor electrice și să nu lase copiii nesupravegheați în locuințe.

Măsuri de siguranță privind exploatarea coșurilor și burlanelor de evacuare a fumului:

• Verificarea, curățarea și, dacă este cazul, repararea coșurilor de fum trebuie efectuată doar de către persoane specializate;

• Coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;

• În podul casei, coșul de fum trebuie să fie tencuit, pentru a preveni pătrunderea scânteilor;

• Este interzisă amenajarea de afumători în poduri și mansarde.

„Pompierii militari timișeni rămân permanent la datorie, pentru a asigura un răspuns prompt și eficient în sprijinul cetățenilor aflați în dificultate”, este mesajul ISU Timiș.