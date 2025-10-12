Bărbat dat dispărut, găsit fără suflare pe un drum forestier din Timiș

La data de 10 octombrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizați de dispariția unui bărbat de 66 de ani, din localitatea Hisiaș.

Din verificări a reieșit că, în 8 octombrie a.c., în jurul orei 20:00, un bărbat i-ar fi împrumutat tractorul prietenului său, pentru a merge în pădure după lemne de foc, în ziua următoare, însă omul nu a mai revenit la domiciliu.

Din nefericire, la data de 11 octombrie, bărbatul de 66 de ani a fost găsit decedat pe un drum forestier situat la marginea localității Hisiaș.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că acesta se afla în evidențele medicului de familie, fiind cunoscut cu afecțiuni medicale.