Aeroportul din Sibiu, primul din România care implementează sistemul european EES

Aeroportul Internațional Sibiu devine primul din România care implementează sistemul european EES, înlocuind ștampilarea manuală a pașapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor.

Aeroportul din Sibiu devine primul aeroport din România care implementează Sistemul de Intrare / Ieșire (EES – Entry/ Exit System), începând de duminică, 12 octombrie.

EES înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor, asigurând un proces mai rapid și mai sigur la controlul de frontieră pentru cetățenii statelor din afara Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Turnul Sfatului