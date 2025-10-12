Aeroportul din Sibiu, primul din România care implementează sistemul european EES

Aeroportul din Sibiu, primul din România care implementează sistemul european EES

Aeroportul Internațional Sibiu devine primul din România care implementează sistemul european EES, înlocuind ștampilarea manuală a pașapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor.

Aeroportul din Sibiu devine primul aeroport din România care implementează Sistemul de Intrare / Ieșire (EES – Entry/ Exit System), începând de duminică, 12 octombrie.

EES înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor, asigurând un proces mai rapid și mai sigur la controlul de frontieră pentru cetățenii statelor din afara Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Turnul Sfatului

