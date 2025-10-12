Meci „care pe care”, în liga de baschet. CSU Sibiu – SCM Politehnica Timișoara este televizat

Etapa a IV-a a Ligii Na ționale de baschet prevede o deplasare la Sibiu pentru SCM Politehnica Timișoara. Partida va avea loc duminică, 12 octombrie, de la ora 19:15.

Jocul cu CSU Sibiu poate fi urmărit la Prima Sport 3 și Digi Sport 4 și opune două echipă fără victorie în primele trei runde.

Gazdele au cedat la Pitești și la Craiova și acasă cu Rapid București, în vreme ce echipa noastră s-a înclinat Craiova și la Ploiești și acasă cu Tg. Mureș.

„După a doua estimare medicală, absența lui Starovlah Milic se va prelungi cu trei săptămâni. Trei săptămâni, până va reveni pe teren, nu știm cât timp va dura până va reintra în formă.” – Dragan Petricevic, antrenor principal SCM Politehnica Timișoara.

Sezonul trecut, echipa timișoreană a câștigat ambele înfruntări cu Sibiul: cu 81-69, în deplasare (la 21 octombrie 2024) și cu 83-81, acasă (la 7 februarie 2025).