Zone din Timișoara și localități din județ rămân temporar fără apă

Marți, 14 octombrie, între orele 9-18, la intersecția Bulevardului Mihai Viteazu cu strada Virgil Onițiu se va executa o conectare de conducte. Lucrările fac parte din „CL 13 – Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1”, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Bulevardul Mihai Viteazu, Virgil Onițiu, Arhitect Laszlo Szekely și în Piața Nicolae Bălcescu.

Luni, 13 octombrie, între orele 9-14 se va întrerupe furnizarea apei în Găvojdia pentru executarea unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție din Gospodăria de Apă.

Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinelor de înmagazinare, pe 13 octombrie, între orele 9-15, se va opri apa în Ianova, iar în perioada 14-17 octombrie, zilnic între orele 9-15, se va întrerupe furnizarea apei în Remetea Mare.

Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, a transmis Aquatim.