Întreruperi de curent în Timișoara și județ, în perioada 13 – 17 octombrie

Întreruperi de curent în Timișoara și județ, în perioada 13 – 17 octombrie, anunțate de Rețele Electrice România:

Ziua / DataOrarLocalitateaStrada
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str. Parcului, Castanilor, Galaxiei, Frasinului, Inocentei, Independentei
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Barbu Filaret (P)
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00LenauheimAlte detalii: total
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00BoldurAgenti economici: OVOEST srl
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00CrivobaraAlte detalii: total
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona intrare in Dinias dinspre Peciu Nou
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00GhirodaAgenti economici: Deriva, Degara Rom
Luni, 13.10.202509:00 – 17:00Bencecu de JosAlte detalii: gradinita
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00Dudeștii NoiAlte detalii: Str. Industriei
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Panselelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00ȘagAgenti economici: General Beton
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00GhirodaAgenti economici: OMV Petrom , Alin Trans, Mega Grup
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00Remetea MareAlte detalii: str. I-a
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00BăteștiAlte detalii: total
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00GrabațAlte detalii: total
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: total
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00BuziașAgenti economici: noncasnici: str.Principala Caminul de batrani,Auto Luc srl,OTE Group srl,Coffe House srl
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: str.Gheorghe Doja-partial
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00TemereștiAlte detalii: total
Marți, 14.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str.Lamaitei(P);str.I,Slavici(p)str.str.Valiug(P), , Alte detalii: str Andy Endre nr10 (P)
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str.Constructorilor(P);str.Horea Creanga(p)
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00PeriamAlte detalii: Servicii interne statia de pompare Periam Port
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00CliciovaAlte detalii: total
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00LenauheimAlte detalii: total
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00Dudeștii NoiAgenti economici: Agro Ferma
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Lisabona, Monaco, Moscova, Viena, Amsterdam, Sofia, Helsinki
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Str. Constantin cel Mare (P)
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00Remetea MareAlte detalii: Str. a – I – a, a – II – a, a – III – a, a – IV – a
Miercuri, 15.10.202509:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Panselutelor
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00ChișodaAlte detalii: Poligon, CFR CET, T 22541 Nod Rutier
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00IzvinAlte detalii: Str. Eminescu, Trandafirilor, Salcamilor, O. Goga
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00RecașAlte detalii: Calea Lugojului, George Cosbuc, Padurarului, Sudului, Viilor, Turnului, Rozelor, Bujorilor
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: Str.Sulina – SEMINTE, , Agenti economici: str.Mures 116 – Profiol Company(ATOS)
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: str.Gheorghe Doja-partial
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00PustinișAlte detalii: total
Joi, 16.10.202509:00 – 17:00CaraniAlte detalii: Zona centrala si iesire spre Bai Calacea
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00RecașAgenti economici: fost CAP
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Str.Nicolae Iorga 6 (p), , Alte detalii: str. Padurea Verde(P);str.Lorena(P);Dorobantilor(P)-PECO;Camping Serv.Auto-Dinamo;str.Spitalul Nou(P)
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Margaretelor, Ghioceilor, Bujorilor, Gladiolelor
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00Peciu NouAlte detalii: Sala de sport
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00AlbinaAlte detalii: SP IV Bazos
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Zona centrala, magazin Unicarm , Primarie

