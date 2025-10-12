Întreruperi de curent în Timișoara și județ, în perioada 13 – 17 octombrie

|Ziua / Data
|Orar
|Localitatea
|Strada
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Parcului, Castanilor, Galaxiei, Frasinului, Inocentei, Independentei
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Barbu Filaret (P)
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Alte detalii: total
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Boldur
|Agenti economici: OVOEST srl
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Crivobara
|Alte detalii: total
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Zona intrare in Dinias dinspre Peciu Nou
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Agenti economici: Deriva, Degara Rom
|Luni, 13.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Jos
|Alte detalii: gradinita
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Noi
|Alte detalii: Str. Industriei
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Panselelor , Magnoliei , Branduselor , Lacramiorelor , Petuniei , Crizantemelor , Crinului
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Șag
|Agenti economici: General Beton
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Agenti economici: OMV Petrom , Alin Trans, Mega Grup
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Remetea Mare
|Alte detalii: str. I-a
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Bătești
|Alte detalii: total
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Grabaț
|Alte detalii: total
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: total
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Buziaș
|Agenti economici: noncasnici: str.Principala Caminul de batrani,Auto Luc srl,OTE Group srl,Coffe House srl
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: str.Gheorghe Doja-partial
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Temerești
|Alte detalii: total
|Marți, 14.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str.Lamaitei(P);str.I,Slavici(p)str.str.Valiug(P), , Alte detalii: str Andy Endre nr10 (P)
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str.Constructorilor(P);str.Horea Creanga(p)
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Periam
|Alte detalii: Servicii interne statia de pompare Periam Port
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Cliciova
|Alte detalii: total
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Alte detalii: total
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Noi
|Agenti economici: Agro Ferma
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Lisabona, Monaco, Moscova, Viena, Amsterdam, Sofia, Helsinki
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str. Constantin cel Mare (P)
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Remetea Mare
|Alte detalii: Str. a – I – a, a – II – a, a – III – a, a – IV – a
|Miercuri, 15.10.2025
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Panselutelor
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Chișoda
|Alte detalii: Poligon, CFR CET, T 22541 Nod Rutier
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Izvin
|Alte detalii: Str. Eminescu, Trandafirilor, Salcamilor, O. Goga
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Recaș
|Alte detalii: Calea Lugojului, George Cosbuc, Padurarului, Sudului, Viilor, Turnului, Rozelor, Bujorilor
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: Str.Sulina – SEMINTE, , Agenti economici: str.Mures 116 – Profiol Company(ATOS)
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: str.Gheorghe Doja-partial
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Pustiniș
|Alte detalii: total
|Joi, 16.10.2025
|09:00 – 17:00
|Carani
|Alte detalii: Zona centrala si iesire spre Bai Calacea
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Recaș
|Agenti economici: fost CAP
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str.Nicolae Iorga 6 (p), , Alte detalii: str. Padurea Verde(P);str.Lorena(P);Dorobantilor(P)-PECO;Camping Serv.Auto-Dinamo;str.Spitalul Nou(P)
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Margaretelor, Ghioceilor, Bujorilor, Gladiolelor
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Peciu Nou
|Alte detalii: Sala de sport
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Albina
|Alte detalii: SP IV Bazos
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Zona centrala, magazin Unicarm , Primarie