Luni se deschide circulația pe drumul de legătură dintre Timișoara și autostrada A1, după 15 ani de așteptare.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, împreună cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, au efectuat o vizită în teren pe șantierul lucrărilor de conectare a Autostrăzii A1 cu DN69, în zona localității Sânandrei.

În lungime de 10 km, drumul de legătură A1-DN69 este construit la profil de drum național cu 4 benzi (2 benzi pe sens) și va permite un acces mult mai rapid între autostradă și Municipiul Timișoara.

Contractul pentru finalizarea construcției are o valoare de 238,88 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Grindeanu a fost ministru al Transporturilor iar în perioada mandatului său au fost deschise sau redeschise zeci de proiecte și lucrări de infrastructură rutieră și feroviară. Vizita sa acasă, la Timișoara, a fost un prilej pentru a verifica în teren, alături de Alfred Simonis și de directorul DRDP Timișoara, Nicoleta Pordea, stadiul lucrărilor. Mai exact acestea au ajuns la final, iar de luni, 13 octombrie, noul drum va fi deschis circulației publice.

„Este un proiect pe care, într-o mare măsură, l-am gestionat împreună cu doamna director cât timp am fost ministru. Țin mult la el, nu doar pentru că sunt timișorean, ci și pentru că a fost dus la bun sfârșit într-un timp scurt. Îi felicit pe constructorii care au preluat lucrările, au realizat expertizele necesare și au reușit să finalizeze acest drum expres de 10 kilometri spre autostradă. Mă bucur că Timișoara are o nouă descărcare pe A1 și sper ca investițiile de acest tip să continue, atât la nivel local, cât și național”, a afirmat Sorin Grindeanu.

La rândul său, președintele CJ Timiș s-a exprimat scurt și la obiect. „A fost nevoie de 15 ani pentru ca Timișoara să aibă, în sfârșit, un drum de acces direct la A1. Felicit DRDP Timișoara pentru derularea eficientă a acestui proiect. La 15 ani de la inaugurarea autostrăzii A1 Timișoara–Nădlac, Timișoara beneficiază, în sfârșit, de o descărcare adevărată. Cele existente, la Giarmata și Remetea, necesitau mult timp pentru accesul în oraș. Acum avem o descărcare modernă, la patru benzi, în zona Sânandrei”, a spus președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

El a menționat și planurile de reabilitare a drumurilor care leagă Covaci și Cerneteaz de centura Timișoarei, pentru a facilita accesul către și dinspre autostradă. Simonis a amintit și alte șantiere aflate în derulare în județ: extinderea la patru benzi a centurii de nord, precum și realizarea pasajelor de la Calea Urseni și strada Boilor, aflate în diferite etape de execuție.

Directorul DRDP Timișoara, Nicoleta Pordea, a făcut o prezentare tehnică a lucrării, menționând că antreprenorul general a fost ARL Strabag, iar valoarea contractului s-a ridicat la 235 de milioane de lei, fără TVA.

„Drumul are 10 kilometri, câte două benzi pe sens, separator median, trei noduri rutiere – la DN69 (Timișoara–Arad), la DN58 (Cerneteaz) și la autostrada A1 –, precum și opt pasaje. Luni dimineață vom devia parțial traficul pentru conectarea la DN69, iar după-amiază vom deschide circulația completă”, a declarat Pordea.