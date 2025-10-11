Ministerul Transporturilor a emis autorizație de construire pentru lotul 2 din modernizarea Lugoj – Timișoara Est, valoarea lucrărilor fiind de peste 40 milioane de lei.

Autorizația privește executarea lucrărilor de construire pentru ,,Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara-Arad, Lotul 2, Lugoj-Timişoara Est”, zona Pădurea Verde km pr. 567+100-km pr. 568+399-Etapa II.

Amplasamentul lucrărilor autorizate face parte din obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara Arad, Lotul 2, Lugoj Timişoara Est”, între Punct Oprire Ghiroda şi Staţia Timişoara Est. Obiectivul de investiții se află pe reţeaua feroviară TEN-T, conform clubferoviar.ro.

Ce lucrări sunt cuprinse?

Lucrări de desfiinţare/demontare;

Lucrări de terasamente (săpături şi umpluturi);

Lucrări de suprastructură CF;

Lucrări de artă (podeţe km 576+746, km 568+117 şi km 568+238);

Lucrări de relocare canal ANIF; Lucrări canale de desecare (HCN 1787 şi HCN 86);

Lucrări de protecţia mediului înconjurător cu respectarea Acordului de Mediu nr.2/19.11.2019 emisă de Agenţia Națională pentru Protecția Mediului şi a legislației de mediu în vigoare.

Se vor lua toate măsurile pentru respectarea siguranței circulației feroviare/rutiere: în conformitate cu normele şi legislația în vigoare, cu respectarea instrucțiilor specifice pe toată durata desfăşurării lucrărilor.

Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, este de 43.097.093,35 lei reprezentând valoarea lucrărilor declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare şi în devizul general anexă la cererea de autorizare, conform prevederilor legale.

Durata lucrărilor este de șase luni, însă autorizația e valabilă cu condiția începerii acestora la 12 luni de la eliberarea ei.