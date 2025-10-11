Impact violent între două mașini, pe strada Hector din Timișoara

În această seară, în jurul orei 20:25, pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în Timișoara, pe strada Hector.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție si comandă și două echipaje SMURD.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau patru persoane, rezultând două victime.

Echipajele medicale au transportat doi adulți la spital, în stare conștientă, cooperantă, a transmis ISU Timiș.

Ce au stabilit polițiștii

Un bărbat de 62 de ani a condus un autoturism pe strada Hector din Timișoara, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de un bărbat de 60 de ani, a informat IPJ Timiș.

CITEȘTE ȘI: Motociclist accidentat grav în Timișoara

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătorul autoturismului de 62 de ani și pasagerul acestuia, o femeie de 60 de ani, aceștia fiind transportați la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș