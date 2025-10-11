Accident grav în Timișoara

Accident garv în Timișoara.

O femeie de 40 de ani a condus un autoturism pe strada Drubeta din Timișoara, din direcția străzii Gavril Musicescu spre strada Mureș, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu o motocicletă condusă de un bărbat de 37 de ani.

Ulterior, motocicleta a fost proiectată în autoturismul aflat în fața sa, condus de un bărbat de 46 de ani, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătoarea autoturismului și motociclistul, aceștia fiind transportați la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

