Concert aniversar la Peștera Românești. Intrarea este liberă

Un nou concert simfonic va fi organizat la celebra Peșteră Românești, din vecinătatea satului omonim din comuna timișeană de munte Tomești, duminică, 19 octombrie, de la ora 13.

Noul eveniment speo-muzical coincide cu aniversarea, de către principalul organizator al acestei tradiții culturale de înaltă clasă, Asociația Speotimiș, a jumătate de secol de activitate.

La ediția din acest an, invitat de onoare este Filarmonica „Oltenia” din Craiova, a cărei orchestră va interpreta, sub bagheta maestrului Radu Zaharia, selecțiuni din creațiile unor mari compozitori, precum J. Strauss, W.A. Mozart, G. Rossini, J. Offenbach și J. Brahms.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Timiș, Fundația Academică Culturală Timișoara și Primăria Tomești.

Intrarea este liberă, accesul publicului fiind deschis începând cu ora 12,30.

