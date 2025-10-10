Restricții de circulație majore în Timișoara.

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând cu data de 13.10.2025, în vederea executării lucrărilor la infrastructura rutieră, cea de gaze naturale și canalizare.

Astfel, în perioada 13.10.2025 – 20.12.2025, circulația rutieră se va închide pe strada Lămâiței, pe tronsonul cuprins între strada Andreescu și strada Ardealului, în vederea realizării lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere, de către Societatea Drumuri Municipale.

De asemenea, în perioada 13.10.2025 – 30.11.2025, traficul rutier va fi restricționat pe Calea Sever Bocu, pe tronsonul curpins între strada Liniștei și strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în vederea executarii lucrărilor de înlocuire a conductei de apă potabilă, de către Aquatim.

Mai mult, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Azuga, în perioada 15.10.2025 – 15.11.2025, în vederea realizării branșamentelor la gaze naturale, de către operatorul Del Gaz.

Totodată, traficul rutier va fi restricționat pe strada Virgil Onițiu, în perioada 13.10.2025 – 31.10.2025, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Mihai Viteazu și intersecția cu strada Szekely Laszlo, pentru refacerea carosabilului în urma unor lucrări anterioare.

Mai mult, lucrările vor continua etapizat astfel : Etapa I – 15.10.2025 -5.11.2025, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Gheorghe Doja și intersecția cu strada Alexandru Odobescu, Etapa II – 5.11.2025-6.11.2025, Etapa III – 6.11.2025-7.11.2025.

Toate lucrările sunt realizate de către Aquatim.

În plus, continuă lucrările pe strada Ana Ipătescu, iar circulația rutieră va fi închisă în perioada 20.10.2025 – 15.12.2025, pe tronsonul cuprins între strada Frunzei și bulevardul Dâmbovița, în vederea execuției rețelei de canalizare, de către Aquatim.