Profesori de top ai UPT au propulsat instituția pe locul I la nivel național privind impactul publicațiilor științifice

Cel mai recent clasament al universităților de top din întreaga lume, realizat pe baza impactului publicațiilor științifice ale cadrelor didactice (combinând numărul de lucrări publicate cu numărul de citări primite), publicat de research.com plasează Universitatea Politehnica Timișoara pe locul 1 la nivel național, din cele 18 instituții de învățământ superior clasificate, singura din Timișoara, având cei mai mulți cercetători clasificați la nivel național.

Pe plan național, UPT a urcat și a ajuns în poziția de lider în clasament față de precedenta ediție (când ocupa locul 2) și cea din urmă cu doi ani (când ocupa locul 4), iar pe plan internațional, Politehnica timișoreană a urcat de pe locul 1900 (în urmă cu doi ani) pe locul 1600 (anul trecut) și pe locul 1598 în prezent, transmite universitatea.

Cei cinci oameni de știință de top care au ridicat Universitatea Politehnica Timișoara în clasamentele internaționale (cu o sumă a indexului Hirsch de 260) sunt Radu-Emil Precup, Ion Boldea, Stefan Preitl, Liviu Marșavina, Emanoil Linul, primii patru fiind prezenți și în clasamentul de anul trecut.

În cadrul ediției 2025 a clasamentului Research.com, Universitatea Politehnica Timișoara se remarcă prin performanțe notabile în mai multe domenii științifice.

UPT ocupă locul 1 în România și locul 334 la nivel mondial în domeniul Electronics and Electrical Engineering, cu 3 cercetători incluși în clasament, un total de 1.158 de publicații și un D-index cumulat de 178.

În aria Materials Science, universitatea se situează pe locul 3 în țară și 1262 în lume, iar în Engineering and Technology pe locul 3 național și 1073 internațional, cu 1 cercetător clasat în fiecare dintre aceste două domenii. Aceste rezultate reflectă constanța și relevanța activității științifice a Politehnicii Timișoara în domenii strategice pentru economia și inovarea tehnologică în regiune.

Metodologia Research.com se bazează pe o analiză riguroasă a peste 175.000 de oameni de știință din întreaga lume, cu verificări manuale suplimentare pentru a garanta autenticitatea și relevanța profilurilor academice.

Pentru includerea în clasament, un cercetător trebuie să aibă un D-index minim de 20, valoare care crește progresiv pentru fiecare disciplină, astfel încât doar aproximativ 1% dintre cercetătorii de top la nivel global sunt incluși.