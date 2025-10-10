Accident în Caraș-Severin. Drumul între Băile Herculane și Topleț este blocat.

Traficul rutier este oprit între Băile Herculane și localitatea Topleț din județul Caraș-Severin din cauza unui accident. O persoană a fost rănită.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 6, între localitățile Topleț și Băile Herculane, județul Caraș-Severin, circulația este oprită în urma unui accident între un ansamblu rutier și un autoturism.

Coliziunea s-a soldat cu o persoană rănită. Se estimează reluarea circulației după ora 17.30.

CITEȘTE ȘI: Restricții de circulație majore în Timișoara