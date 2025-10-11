Cod Roșu de vânt puternic în județele Hunedoara și Caraș-Severin. Rafale de peste 140 km/h!

Administra ția Națională de Meteorologie a transmis, pentru astăzi, o avertizare nowcasting de tip Cod Roșu de vânt puternic în județele Hunedoara și Caraș-Severin.

În zona de munte a județelor Hunedoara și Caraș-Severin, la peste 1800 m, se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului, cu viteze care vor depăși la rafală 140km/h.

Avertizarea meteo COD ROȘU este valabilă până la ora 12.00.

Pentru evitarea producerii unor situații de urgență care pot afecta viața și bunurile, ISU Hunedoara face un apel pentru populația din zonele vizate, ca pe timpul manifestării fenomenelor să rămână în spații închise care le asigură protecția.

„Pentru a vă proteja de vântul puternic este recomandat să rămâneți în interior și închideți ferestrele și ușile.

Adăpostiți-vă într-o cameră interioară de la cel mai de jos nivel al casei/cabanei.

Dacă vă aflați în exterior evitați staționarea lângă copaci, panouri sau alte structuri care pot fi doborâte de vânt, iar la volan fiți atenți la rafalele laterale de vânt, reduceți viteza și, eventual, opriți într-un loc foarte sigur.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro„, a informat ISU Hunedoara.

IGSU a emis mesaj RO-ALERT pentru zonele afectate de vântul puternic, din județele Hunedoara și Caraș-Severin.