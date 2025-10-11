Festival cultural la Moldova Nouă, în perioada 13 – 19 octombrie

În perioada 13 – 19 octombrie, în orașul portuar bănățean Moldova Nouă se va desfășura cea de-a 49-a ediție a festivalului Zilelor Culturii.

Suita de manifestări va debuta luni, 13 octombrie, la ora 18, cu vernisajul expoziției de pictură a artistului plastic Claudia Mărculescu.

A doua zi, de la ora 18, este programat un spectacol folcloric pregătit de Centrul de cultură și artă Caraș-Severin, la care își vor da concursul Ramona Vița (foto), Florin Pistrilă, Adela Jurchescu și un grup de tineri interpreți, alături de orchestra „Semenicul”.

Miercuri, 15 octombrie, de la ora 11, Teatrul Blu Magic din Iași va prezenta spectacolul de magie ”Laboratorul fermecat”, iar în ziua următoare, de la ora 18, va avea loc proiecția filmului de cinematecă ”Cercul poeților dispăruți”.

Vineri, 17 octombrie, tot de la ora 18, este programată o triplă lansare editorială, însoțită de un recital la flaut, pentru ca a doua zi, de la aceeași oră, să aibă loc un recital de romanțe, lieduri și arii de operetă, susținute de soprana Mihaela Stanciu din București și Inna Oncescu.

În fine, în ultima zi a festivalului cultural de la Moldova Nouă, este programată o nouă proiecție de cinematecă: ”Lilo and Stitch”.

Toate evenimentele sunt găzduite de Casa de cultură din localitate.