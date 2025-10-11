Fritz: „Marcăm o schimbare de abordare”. Primăria va amenaja o grădiniță într-o clădire cumpărată cu 650.000 de euro

Primăria Municipiului Timișoara extinde infrastructura pentru educație timpurie, prin amenajarea unor noi spații unde copiii din cartierele Iosefin și Elisabetin să poată învăța și se poată juca în siguranță.

Municipalitatea a preluat astăzi clădirea cu trei niveluri și curte generoasă, situată pe Strada Treboniu Laurian nr. 10, care va găzdui o grădiniță/creșă nouă. Imobilul a fost achiziționat la un preț avantajos, prin exercitarea dreptului de preemțiune. Pentru adaptarea și autorizarea spațiului la noile funcțiuni educaționale, Primăria Timișoara va realiza un proiect de investiție.

„Marcăm o schimbare de abordare. În trecut, Timișoara nu a folosit această oportunitate legală pentru a cumpăra clădiri valoroase pentru comunitate. Achiziția de pe str. Treboniu Laurian este doar începutul. Acest prim imobil cumpărat va deveni grădiniță sau creșă pentru copiii din Iosefin și Elisabetin. Vom continua să căutăm și alte oportunități prin care să punem la dispoziția timișorenilor infrastructura de care orașul are nevoie”, anunță primarul Dominic Fritz.

Clădirea are demisol, parter și etaj, o suprafață utilă de peste 780 mp și o curte de peste 260 mp.

„Imobilul a fost scos la vânzare de către proprietar la prețul de 650.000 de euro, în timp ce valoarea de piață, stabilită de un evaluator independent la cererea municipalității, este de 1.050.000 de euro.

Dreptul de preemțiune oferă administrației locale prioritate la cumpărarea unui imobil aflat la vânzare, în aceleași condiții ca orice alt cumpărător. Prin acest instrument, Primăria Timișoara poate aduce clădiri valoroase în patrimoniul public și le poate pune în slujba comunității.

Primăria Municipiului Timișoara va păstra caracterul istoric al clădirii și va asigura întreținerea ei în condiții adecvate, contribuind astfel la protejarea patrimoniului arhitectural al orașului”, a transmis municipalitatea.