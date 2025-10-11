Aquatim a investit peste 400 de milioane de euro în infrastructura de apă și canalizare din Timișoara și județ

Aquatim a investit peste 400 de milioane de euro î n infrastructura de ap ă și canalizare din Timișoara și județ

Aquatim investește constant în infrastructura de apă și canalizare a municipiului Timișoara, atât prin proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, cât și din fonduri proprii, cu scopul de a presta servicii moderne și sigure pentru toți locuitorii orașului și a zonei metropolitane.

În ultimii ani, compania de apă a investit peste 400 de milioane de euro în infrastructura de apă și de canalizare din județul Timiș.

În perioada 2022 – 2024, compania a derulat lucrări ample de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare pe 72 de străzi, însumând 23 km de rețea de alimentare cu apă și 16 km de rețea de canalizare, cu o valoare totală de 150 milioane lei. Aceste intervenții au vizat modernizarea infrastructurii subterane vechi, reducerea pierderilor de apă și creșterea eficienței sistemelor de distribuție și colectare.

Între martie 2024 și august 2025, Aquatim a implementat lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe 10 străzi, însumând 2 km de conducte noi, cu o valoare de 4,7 milioane lei, contribuind astfel la creșterea gradului de racordare a gospodăriilor la sistemul public de canalizare.

Tot în martie 2024 a demarat o altă investiție semnificativă, cu termen de finalizare în iunie 2026, care presupune reabilitarea a circa 4 km de rețea de apă și 1,7 km de rețea de canalizare pe 21 de străzi, în valoare de 30 milioane lei. În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de 56,6%.

„Înțelegem disconfortul pe care îl resimt timișorenii zi de zi în zonele unde se lucrează, dar aceste eforturi aduc beneficii reale pe termen lung. Investițiile constante în infrastructura de apă și de canalizare sunt esențiale pentru dezvoltarea orașului.

Ele asigură continuitatea serviciilor, protejarea mediului și o mai bună calitate a vieții pentru locuitori. Aquatim lucrează pe tot parcursul anului, astfel încât Timișoara și zona metropolitană să beneficieze de o infrastructură modernă, fiabilă și adaptată nevoilor actuale.

Prin aceste proiecte, Aquatim reconfirmă angajamentul de a utiliza eficient fondurile europene și de a investi continuu în modernizarea rețelelor de apă și canalizare.

Fără investiții constante, serviciile publice de utilități nu pot fi sustenabile. Infrastructura se degradează, costurile cresc, iar calitatea serviciilor scade. Investițiile sunt esențiale pentru a asigura echilibrul între eficiență, calitate și tarife accesibile pentru cetățeni”, a transmis Aquatim, într-un comunicat.