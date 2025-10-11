Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Timiș și din celelalte județe

Potrivit Ministerului Educa ției și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit ca săptăm âna de vacan ță, cunoscută și sub denumirea de „vacan ță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

Astfel, trei județe au ales intervalul 9-15 februarie, în timp ce 22 de județe au optat pentru perioada 16-22 februarie. Restul județelor au programat vacanța mobilă între 23 februarie și 1 martie 2026, conform digi24.ro.

În perioada 09-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș.

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași.

În perioada 23 februarie – 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.

Sursa foto: Ministerul Educației