Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii, campania oficială începe în 15 octombrie

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii, campania oficială începe în 15 octombrie

Vaccinul antigripal este deja disponibil în majoritatea farmaciilor din România, furnizarea acestuia începând încă de la mijlocul lunii septembrie, anunță Alexandru Rogobete.

„Vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor, a început furnizarea lui încă de la mijlocul lui septembrie. Stocul este suficient”, a declarat Rogobete la Digi 24.

Ministrul a precizat că, deși vaccinul poate fi cumpărat deja, campania oficială de vaccinare va începe pe 15 octombrie.

„Campania oficială de vaccinare începe la 15 octombrie, nu ar trebui să fie probleme”, a asigurat Alexandru Rogobete.

CITEȘTE ȘI: Restricții de circulație majore în Timișoara

(sursa: Mediafax)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *