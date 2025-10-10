Accident extrem de grav în vestul țării. Victimă încarcerată, resuscitată la fața locului

Un accident rutier grav, în care au fost implicate 3 autovehicule, s-a produs pe DN 79, la ie șirea din municipiul Arad spre localitatea Zimandcuz .

Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

În urma accidentului a rezultat o victimă, rămasă încarcerată în autoturism. Este vorba despre un bărbat care a fost extras de către echipajul de descarcerare și preluat de echipajul medical, care a început efectuarea manevrelor de resuscitare, a transmis ISU Arad.

Intervenția este în dinamică.

Update: Victima a fost transportată la spital, în timp ce manevrele de resuscitare erau în desfășurare.

Sursa foto: ISU Arad