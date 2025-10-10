Accident extrem de grav în vestul țării. Victimă încarcerată, resuscitată la fața locului

Accident extrem de grav în vestul țării. Victimă încarcerată, resuscitată la fața locului

Un accident rutier grav, în care au fost implicate 3 autovehicule, s-a produs pe DN 79, la ieșirea din municipiul Arad spre localitatea Zimandcuz.

Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

În urma accidentului a rezultat o victimă, rămasă încarcerată în autoturism. Este vorba despre un bărbat care a fost extras de către echipajul de descarcerare și preluat de echipajul medical, care a început efectuarea manevrelor de resuscitare, a transmis ISU Arad.

Intervenția este în dinamică.

Update: Victima a fost transportată la spital, în timp ce manevrele de resuscitare erau în desfășurare.

Sursa foto: ISU Arad

